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Появилось фото УАЗа, в котором задохнулись трое мужчин под Норильском

Опубликовано фото УАЗа, в котором задохнулись трое мужчин под Норильском
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Telegram-канал Kras Mash

Telegram-канал Kras Mash опубликовал фото внедорожника УАЗ «Патриот», в котором задохнулись трое мужчин под Норильском.

«Перед машиной лужа, в которой застряла компания. Она кажется небольшой, но вода дошла аж до салона. Вытаскивать внедорожник пришлось вездеходом», — сообщает канал.

Об инциденте стало известно 5 августа. Автомобиль УАЗ, в котором было четверо мужчин, застрял в грязи под Норильском, не смог выехать. Один из мужчин ушел за помощью, трое других остались.

Вернувшись, мужчина обнаружил их без признаков жизни. По предварительным данным, они отравились угарным газом при работающем двигателе, потому что выхлопная труба автомобиля находилась в грязи под водой.

До этого массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.

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