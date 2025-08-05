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Автоюрист рассказал, за что водители могут получить штраф во дворе

Автоюрист Рождественский: за неправильную парковку во дворе может грозить штраф
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Peter_Fleming/Shutterstock/FOTODOM

Водители могут получить штраф, если решат оставить автомобиль во дворе в месте, не приспособленном для парковки, то есть в зоне действия запрещающих знаков. Об этом «Радио 1» рассказал автоюрист Вадим Рождественский.

Он напомнил, что вблизи домов есть разметка для спецтехники и пожарных машин, а также знаки, указывающие на то, на каком расстоянии запрещено парковаться. Нарушителям грозят штраф и эвакуация, даже в случае, если водитель заедет в зону только одним колесом. Кроме того, штраф грозит и за заезд на газоны.

Рождественский уточнил, что подобные нарушения фиксируют с помощью камер наблюдения или должностных лиц.

«Если гражданин не согласен с вынесенным постановлением, в котором содержится состав административного правонарушения, то можно его обжаловать в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу или в суде», — подчеркнул юрист.

По его словам, для обжалования россиянам нужны доказательства.

Декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов до этого рассказал «Газете.Ru» о новой схеме мошенничества, под удар которой попадают российские водители. По его словам, злоумышленники создают фальшивые сайты и приложения, максимально похожие на официальные ресурсы для оплаты проезда по платным дорогам или парковки, и высылают пользователям ссылки на них через мессенджеры и социальные сети.

Ранее москвичи сняли на видео затопленные на парковке автомобили.

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