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Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок 6 августа

Дептранс: жителям столицы рекомендуется использовать метро для поездок в среду
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РИА Новости

Жителям и гостям столицы рекомендуется в среду, 6 августа, использовать для поездок по городу метро. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В связи с локальными ограничениями движения в городе завтра для поездок рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в пути. На дорожное движение завтра могут повлиять: мелкие ДТП; ремонтные работы на дороге», — говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что москвичам рекомендуется сохранять внимательность, находясь за рулем автомобиля. В частности, им посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения и планировать маршруты заранее.

Днем 5 августа главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве и Подмосковье до конца текущей недели ожидается нестабильная погода – дожди с грозами будут сменяться солнцем и повышением температуры воздуха. Это связано с попаданием столичного региона в область промежуточного гребня циклона.

Ранее москвичам пообещали лужи по пояс.

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