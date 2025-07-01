Кроссовер Haval M6 начали сваривать и окрашивать в Калуге

В Калуге выпустили первый Haval M6 по полному циклу со сваркой и окраской

Компания «Автомобильные технологии» на заводе в Калуге собрала первый кроссовер Haval M6 по полному циклу, со сваркой и окраской кузова. Об этом сообщается на странице «Автомобильных технологий» в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня мы прошли еще один важный рубеж – на нашем заводе собран первый тестовый автомобиль по полному циклу со сваркой и окраской кузова! Мы успешно отработали технологию сварки, покраски и сборки, и готовы к следующему, самому ответственному шагу», — отмечается в сообщении.

Старт серийного производства автомобилей Haval M6 по полному циклу запланирован на конец июля, уточнили в «Автомобильных технологиях».

Первые машинокомплекты Haval M6 для крупноузловой сборки поступили на калужский завод в январе 2025 года. На собственном заводе Great Wall в Тульской области не хватило производственных мощностей.

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