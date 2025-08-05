Видео: Lexus чудом уклонился от грузовика с взорвавшимся колесом

В Крыму на видео попал взрыв колес грузовика и авария на серпантине

В Крыму колеса грузовика взорвались в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне»

«Колеса взорвались у грузовика на алуштинской трассе в воскресенье. Машину отнесло на встречку, чудом никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как во время движения у грузовика взрываются задние колеса, после чего транспорт начинает раскачиваться, выезжает на встречную полосу движения и едет на автомобиль Lexus, водитель которого успевает повернуть и избегает столкновения.

До этого массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

Кроме того, грузовой автомобиль перевернулся на трассе М-4 «Дон».

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.