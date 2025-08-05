Уральца, не пропустившего скорую с тяжелым пациентом, задержали

В Екатеринбурге задержали водителя, который блокировал проезд реанимобилю с пациентом внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Водитель раскаялся и признал вину. Следователи продолжают проверку по статье «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По словам нарушителя, инцидент произошел 30 июля на улице Машинная. На записи слышно, как екатеринбуржец извиняется перед водителем реанимобиля, медицинскими сотрудниками и пациентом.

Видеорегистратор автомобиля экстренных служб запечатлел инцидент на видео. На опубликованных кадрах видно, как белая легковая машина блокирует проезд реанимобилю, у которого в момент движения включены проблесковые маяки и работает сирена. На записи также заметно, что у машины Fiat есть возможность перестроиться на соседнюю полосу движения и пропустить скорую.

По информации канала, несмотря на произошедшую ситуацию на дороге, водитель реанимобиля успел довезти пациента.

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