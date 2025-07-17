«Был экстренный вызов»: в Москве Toyota не пропускала спешившую скорую и попала на видео

В Москве Toyota не пропускала скорую, спешившую к человеку с давлением

В Москве водитель на Toyota не пропускал автомобиль скорой помощи, спешивший к человеку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Это был экстренный вызов. Мы спешили к пациенту с высоким артериальным давлением на улицу Архитектора Щусева. Приехали, успели по итогу. Врач ушел к пациенту», – рассказал водитель скорой.

По его словам, инцидент произошел на ТТК в сторону Ленинского проспекта. В момент движения автомобиль Toyota перекрыл машине экстренных служб проезд. Для того, что москвич уступил дорогу, водителю пришлось включать громкоговоритель.

До этого сообщалось, что в Москве водитель Kia не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, который вез ребенка. Медики запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль не дает проехать машине скорой помощи, которая движется с включенной сиреной и проблесковыми маяками. На записи также слышно, как плачет женщина. Она говорит, что напишет заявление в полицию на водителя Kia.

Ранее в Екатеринбурге люди сожгли кроссовер, который перегородил дорогу автомобилю скорой помощи.