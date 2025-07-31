Видео: екатеринбуржец на авто блокировал проезд реанимации с умирающим человеком

В Екатеринбурге водитель заблокировал дорогу автомобилю скорой помощи, перевозившему человека в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Скорая неслась по Машинной и Ткачей, до больницы оставалось меньше пяти минут. На пути встал Fiat. Прям уперся. Рядом была пустая полоса, но уступать он не собирался. Мало того — вышел из тачки и начал что-то кричать в сторону реанимобиля», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля экстренных служб запечатлел инцидент на видео. На опубликованных кадрах видно, как белая легковая машина блокирует проезд реанимобилю, у которого в момент движения включены проблесковые маяки и работает сирена. На записи также заметно, что у машины Fiat есть возможность перестроиться на соседнюю полосу движения и пропустить скорую.

По информации канала, несмотря на произошедшую ситуацию на дороге, водитель реанимобиля успел довезти пациента.

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