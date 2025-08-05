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В России сильно подешевел кроссовер Jaecoo J7

Кроссовер Jaecoo J7 подешевел в России на 50-330 тысяч рублей
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Jaecoo

В России снизились цены на кроссовер Jaecoo J7, сообщает портал «Автоновости дня».

«Бренд Jaecoo снизил цены на свой первый и самый востребованный кроссовер в России — Jaecoo J7. Все его комплектации 2024 и 2025 годов выпуска подешевели на 50 — 330 тыс. рублей или 1,7 — 9,2%», — сообщает канал.

Так, после снижения цен самый дешевый переднеприводный Jaecoo J7 Urban стоит 2,9 млн рублей. Самая дорогая версия Supreme-V обойдется в 3,68 млн рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали логотип нового китайского автобренда.

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