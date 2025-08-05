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На МКАД кабину с человеком вырвало в момент жесткого ДТП

На МКАД кабина с человеком отлетела в момент ДТП и попала на видео
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В Москве на МКАД у грузовика оторвало кабину в момент столкновения. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 57-км МКАД (внутр.). У грузовика оторвало кабину», — говорится в сообщении.

Водители запечатлели последствия ДТП на видео. На кадрах видно, что поврежденная кабина лежит на дороге. Также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Иркутской области пять детей пострадали в ДТП с грузовиком. По данным следствия, водитель, находясь в состоянии опьянения, перевозил в кузове и салоне несовершеннолетних. В момент движения автомобиль вылетел в кювет и получил повреждения. Кроме того, пятерым детям в возрасте от семи до 15 лет понадобилась помощь медиков.

На опубликованных в сети кадрах видно, что у транспорта разбиты стекла и смят кузовов. Также заметно, что грузовик врезался в деревья.

Ранее автомобили с москвичами внутри упали в болото.

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