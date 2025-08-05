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«Пострадали дети»: пьяный иркутянин на грузовике вылетел в кювет

В Иркутской области пьяный водитель на грузовике улетел в кювет, пострадали дети
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СУ СК РФ по Иркутской области

В Иркутской области пять детей пострадали в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком 38».

«По версии следствия, 4 августа 2025 года в районе поселка Рудногорск Нижнеилимского района 38-летний водитель грузовой автомашины, ранее лишенный водительского удостоверения и находившийся в состоянии опьянения, перевозил в кузове и салоне автомобиля 7 пассажиров, в числе которых были несовершеннолетние», — говорится в сообщении.

По данным следствия, водитель на грузовике вылетел в кювет. В результате ДТП пострадали пять детей в возрасте от семи до 15 лет, им потребовалась помощь медиков.

На опубликованных в сети кадрах видно, что грузовик получил повреждения: у транспорта разбиты стекла и смят кузовов. Кроме того, на фотографии заметно, что в момент ДТП автомобиль врезался в деревья.

По информации канала, в настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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