«Пострадали дети»: пьяный иркутянин на грузовике вылетел в кювет

В Иркутской области пять детей пострадали в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком 38».
«По версии следствия, 4 августа 2025 года в районе поселка Рудногорск Нижнеилимского района 38-летний водитель грузовой автомашины, ранее лишенный водительского удостоверения и находившийся в состоянии опьянения, перевозил в кузове и салоне автомобиля 7 пассажиров, в числе которых были несовершеннолетние», — говорится в сообщении.
По данным следствия, водитель на грузовике вылетел в кювет. В результате ДТП пострадали пять детей в возрасте от семи до 15 лет, им потребовалась помощь медиков.
На опубликованных в сети кадрах видно, что грузовик получил повреждения: у транспорта разбиты стекла и смят кузовов. Кроме того, на фотографии заметно, что в момент ДТП автомобиль врезался в деревья.
По информации канала, в настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее автомобили с москвичами внутри упали в болото.