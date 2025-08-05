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Сахалинцы сняли на видео большого хищника, соблюдающего ПДД

Mash: на Сахалине медведь, знающий ПДД на отлично, ждал автобус на остановке
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На Сахалине медведь перебежал дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Медведь, знающий ПДД на «отлично», ждал автобуса на остановке. Самый ответственный пешеход найден на Курилах», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как медведь подходит к проезжей части и переходит дорогу в оборудованном для пешеходов месте, после чего хищник направляется к автобусной остановке.

По информации канала, инцидент произошел на острове Итуруп.

До этого сообщалось, что в городе Межгорье республики Башкортостан медведь прятался от людей за припаркованной машиной. На кадрах видно, как медведь несколько раз выглядывает, сидя за черным припаркованным автомобилем. При этом рядом с хищником лежит перевернутый мусорный бак.

Кроме того, в Хасанском районе Приморского края леопард гулял по проезжей части. Местные жители сняли животное на видео.

Ранее осел игнорировал ПДД в Анапе и попал на видео.

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