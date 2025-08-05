На въезде в Крым образовалась трехчасовая пробка

Время ожидания в очереди на въезд на Крымский мост выросло до трех часов

Время ожидания в очереди на въезд на Крымский мост с материка выросло до трех часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации на объекте.

По данным на 6:00, в очереди на досмотр перед мостом со стороны Тамани находилось 918 автомобилей. При этом очереди на выезд не было.

До этого перевозчик сообщил о задержках 14 поездов «Таврия», следующих в Крым. Причины задержек не уточнялись. Задержки составили до 6,5 часа.

В июне 2025 года Крымский мост атаковали украинские надводные беспилотники — безэкипажные катера.

Перед этим Служба безопасности Украины заявила, что несколько месяцев готовила операцию по минированию опор Крымского моста, которую лично курировал председатель ведомства Василий Малюк. В Кремле подтвердили, что у сооружения произошел взрыв. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме. При этом российские военные Telegram-каналы рассказали, что никакого минирования не было — ВСУ попытались ударить по мосту подводным дроном. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Крыма допустили аренду частниками парковок на обочинах дорог.