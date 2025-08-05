На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На въезде в Крым образовалась трехчасовая пробка

Время ожидания в очереди на въезд на Крымский мост выросло до трех часов
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Время ожидания в очереди на въезд на Крымский мост с материка выросло до трех часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации на объекте.

По данным на 6:00, в очереди на досмотр перед мостом со стороны Тамани находилось 918 автомобилей. При этом очереди на выезд не было.

До этого перевозчик сообщил о задержках 14 поездов «Таврия», следующих в Крым. Причины задержек не уточнялись. Задержки составили до 6,5 часа.

В июне 2025 года Крымский мост атаковали украинские надводные беспилотники — безэкипажные катера.

Перед этим Служба безопасности Украины заявила, что несколько месяцев готовила операцию по минированию опор Крымского моста, которую лично курировал председатель ведомства Василий Малюк. В Кремле подтвердили, что у сооружения произошел взрыв. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме. При этом российские военные Telegram-каналы рассказали, что никакого минирования не было — ВСУ попытались ударить по мосту подводным дроном. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Крыма допустили аренду частниками парковок на обочинах дорог.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами