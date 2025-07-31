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В Крыму допустили аренду парковок вдоль дорог частными фирмами

Власти Крыма допустили аренду частниками парковок на обочинах дорог
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«Газета.Ru»

Парковки вдоль дорог общего пользования в Крыму могут быть арендованы частными предпринимателями и компаниями. Об этом «Газете.Ru» сообщили в управлении пресс-службы и информации главы республики Крым.

«По информации Министерства транспорта республики Крым, парковочные места у края дорог общего пользования могут находиться в собственности муниципалитета или в аренде у частных предпринимателей и фирм, но только при наличии соответствующего решения органа местного самоуправления», — сообщили в пресс-службе.

Взимание платы за парковку является законным исключительно в том случае, если оно установлено муниципальным правовым актом, что предусмотрено статьей 3.19 республиканского закона «Об административных правонарушениях в республике Крым», уточнили в ведомстве.

«Газета.Ru» подробно писала о ситуации с придорожными парковками около ключевых туристических объектов в Крыму, где установлены нестандартные знаки с надписью «Платная парковка» и ведется сбор денег с автотуристов.

«Что касается нестандартных знаков, в каждом конкретном случае необходимо проводить проверку на предмет поступившей информации, с адресной привязкой», — подчеркнули в пресс-службе главы Крыма.

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