Продажи премиальных автомобилей в РФ снизились на 41%

В России за период с января по июнь 2025 года было продано 47 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 41% меньше, чем за такой же период 2024 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первой строчке по объемам реализации премиальных автомобилей находится Exeed, результат которого в январе – июне составил 9,7 тыс. единиц. На втором месте находится Tank (8,2 тыс. ед.). Замыкает тройку лидеров BMW (5,3 тыс. ед).

Кроме них, в топ-5 самых популярных премиум-марок по итогам 6 месяцев также вошли Lixiang (5,1 тыс. ед.) и Mercedes-Benz (3,2 тыс. ед.).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина — снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы автомобильные бренды, от которых отказываются российские дилеры.