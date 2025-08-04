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В Татарстане на видео попало, как авто снесло мать с ребенком

Mash: в Татарстане кроссовер снес мать с ребенком и двух подростков
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Iptash»

В селе Дубьязы республики Татарстан водитель врезался в припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Появился словно из ниоткуда, протаранил две машины, те зацепили третью. Мама и дочка, которые шли к одной из них, от удара отлетели на пару метров. Все пострадавшие сейчас в седьмой больнице Казани со множественными переломами», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль сбивает двух пешеходов и врезается в припаркованные машины. От удара их отбрасывает на женщину с ребенком. На записи также заметно, как к месту ДТП подбегают мужчины, которые уносят пострадавших с парковки.

По предварительной информации, в момент аварии водитель кроссовера находился в состоянии опьянения.

До этого сообщалось, что в Москве машина перевернулась на проезжей части. На кадрах видно, что после кульбита автомобиль приземлился на крышу. Возле дороги также стоит черная машина, которая в момент столкновения вылетела с проезжей части.

Ранее кульбит автомобиля с москвичом в салоне попал на видео

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