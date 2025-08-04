Более 2,5 тысячи автомобилей застряли на Крымском мосту

Более 2,5 тысячи автомобилей застряли в пробке на Крымском мосту

На подъездах к Крымскому мосту образовались многокилометровые автомобильные пробки – в общей сложности в очереди на ручной досмотр стоят свыше 2,5 тысячи машин. Данные об этом появились в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подходах к мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2175 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время в очереди на досмотр со стороны Керчи находятся 420 автомобилей. Время ожидания около двух часов.

Ночью пробка на Крымском мосту была меньше: в 12 часов ночи сообщалось, что со стороны Тамани скопились 1275 машин.

Telegram-канал разместил информацию об очереди со стороны Тамани в 3:00. Тогда перед пунктом досмотра скопилось 360 автомобилей. В дальнейшем пробка увеличилась. Больше всего автомобилей (2007) ожидали проезда по переправе в 13:00. Потом их количество стало сокращаться.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.