В очереди на Крымский мост застряли почти 1,3 тыс. автомобилей

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани скопились 1275 машин. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По данным на 23:00, в пробке водителям придется провести более трех часов. При этом со стороны Керчи перед пунктом ручного досмотра ждать не нужно.

Telegram-канал разместил информацию об очереди со стороны Тамани в 3:00. Тогда перед пунктом досмотра скопилось 360 автомобилей. В дальнейшем пробка увеличилась. Больше всего автомобилей (2007) ожидали проезда по переправе в 13:00. Потом их количество стало сокращаться.

Со стороны Керчи водителям тоже пришлось стоять в пробке. Она образовалась в 8:00 и сначала насчитывала 30 машин. К 16:00 их количество достигло 494 транспортных средств. Тогда автомобилистам приходилось ждать по два часа. Однако к 19:00 пробка рассосалась.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.