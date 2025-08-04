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Автомобиль, на котором передвигались напавшие на «Крокус», признали вещдоком

Renault Symbol, которым пользовались напавшие на «Крокус», признали вещдоком
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Ostorozhno Novosti/Reuters

Седан Renault Symbol, который использовали исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл», признан вещдоком по делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы расследования.

«Признать автомобиль Renault Symbol вещественным доказательством», - сказано в документах, имеющихся в деле.

До этого автоюрист Сергей Радько рассказал, что автомобиль Renault Symbol, на котором террористы приехали в «Крокус Сити Холл» и который во время погони был расстрелян сотрудниками ГИБДД под Брянском, конфискуют как орудие преступления.

Однако реализовать с торгов такой автомобиль вряд ли получится из-за серьезных повреждений, поэтому он, скорее всего, сгниет на штрафстоянке и будет утилизирован.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар. Террористы покинули здание и уехали на автомобиле.

Ранее сотрудник ГИБДД рассказал о погоне за террористами из «Крокуса».

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