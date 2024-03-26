Сотрудник ГИБДД рассказал о погоне за террористами из «Крокуса»

Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл», точными выстрелами по колесам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участвовавших в погоне инспекторов ГИБДД.

Отмечается, что автомобиль Renault Symbol с террористами был обнаружен на трассе под Брянском. Машина неоднократно нарушала правила дорожного движения и создавали угрозу жизни и здоровью других водителей, поэтому с разрешения дежурной части было решено применить огнестрельное оружие для их остановки. По автомобилю был открыт огонь из автоматического оружия. После того, как были пробиты колеса, Renault остановился и из него выскочили злоумышленники и убежали в лес.

Правоохранители отправились за ними в погоню, задержав одного из пассажиров автомобиля. Второму удалось скрыться. Местность отцепили, и с прибытием спецрупп второй террорист был задержан.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Вечером 25 марта президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсудил теракт. Он согласился, что нападение было совершено «руками радикальных исламистов», однако президент вновь заявил об «украинском следе».

Четырем непосредственным участникам нападения предъявлено обвинение по статье о теракте. В ночь на 25 марта Басманный суд арестовал их до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение. Следствие также проверяет возможность нарушения требований пожарной безопасности в «Крокусе».

Ранее сообщалось, что под Рязанью служитель монастыря обманул прихожанку на 550 тыс. рублей.