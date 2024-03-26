Выяснилось, что будет с Renault террористов, на котором они приехали в «Крокус»

Автомобиль Renault Symbol, на котором террористы приехали в «Крокус Сити Холл» и который во время погони был расстрелян сотрудниками ГИБДД под Брянском, конфискуют как орудие преступления. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«При вынесении приговора террористам решится вопрос о конфискации их имущества. Что касается их машины, то ее конфискуют как орудие преступления в пользу государства. Далее судебные приставы заберут автомобиль и отдадут в «Росимущество», а те уже распорядятся, что с ним делать, возможно, попытаются продать», — сказал Радько.

Однако реализовать с торгов такой автомобиль вряд ли получится из-за серьезных повреждений, поэтому он, скорее всего, сгниет на штрафстоянке и будет утилизирован, пояснил юрист.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар. Террористы покинули здание и уехали на автомобиле.

Ранее сотрудник ГИБДД рассказал о погоне за террористами из «Крокуса».