В Подмосковье мужчина бил ножом авто ночью и попал на видео

В Подмосковье на видео попало, как мужчина ножом бил автомобили

В Московской области мужчина забрался на крышу припаркованного автомобиля, после чего повредил машины ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Жители давно жалуются на регулярные вечеринки в квартире на Северной улице, откуда по ночам летят бутылки. Теперь ее постояльцы выходят буянить во двор. Полиция на жалобы жильцов никак не реагирует», — говорится в сообщении.

Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина стоит на крыше припаркованного автомобиля, после чего нарушитель идет по проезжей части и ударяет ножом по бамперу машины.

По информации канала, инцидент произошел в Подмосковье в жилом комплексе «Одинбург».

До этого сообщалось, что в Крыму полуобнаженная женщина проехала на крыше автомобиля. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина с голой грудью сидит на крыше движущегося автомобиля и держится рукой за транспорт. На записи также слышно, как автор видео смеется.

Ранее автомобиль вспыхнул на МКАД и попал на видео.