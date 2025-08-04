Машина с людьми сорвалась с обрыва в Крыму

В Судаке Mercedes-Benz с людьми скатился со склона и перевернулся

В городе Судак автомобиль скатился в балку глубиной около 75 метров, сообщает Telegram-канал МЧС республики Крым.

«Водитель легкового авто «Mercedes» выехал за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием и падением в балку глубиной около 75 метров. Пассажиры оказались заблокированы внутри автомобиля», — сообщает канал.

Спасатели смогли вытащить из искореженной машины четверых пострадавших и передали их медработникам. О том, что стало причиной ДТП, не сообщается.

2 мая сообщалось, что в Приморском крае микроавтобус с пассажирами застрял между переливами на дороге после ливня. Это произошло в Партизанском округе, где из-за непогоды размыло насыпной мост. В результате три населенных пункта — Романовский Ключ, Слинкино, Партизан — оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Министерство ГО и ЧС региона отметило, что краевые пожарные эвакуировали пятерых пассажиров микроавтобуса, который застрял между переливами неподалеку от села Скворцово.

Ранее валуны упали на проезжающие машины в Приморье.