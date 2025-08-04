В России налоговая инспекция ликвидирует торговый дом Shaanxi

ФНС России ликвидирует торговый дом концерна Shaanxi Heavy Duty Automobile Co в России — ООО ТД «Шанкси». Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. Компания занималась в России продажей грузовиков под брендом Shacman.

«Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)», — указал регулятор причину ликвидации юрлица.

Основанием для исключения из ЕГРЮЛ могло стать то, что по результатам проверки ФНС адрес юрлица был признан недостоверным. Впрочем, этим грешит примерно половина российских ооошек, отмечает канал.

До этого «Росстандарт» назвал причины, по которым в России введен запрет на продажу грузовых автомобилей Shacman в России.

«Было выявлено несоответствие транспортных средств Shacman типа SX3258 целому ряду обязательных требований, предъявляемых к колесным транспортным средствам, а именно в части шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств и т.д.», — говорится в сообщении ведомства.

Росстандарт приостановил действие одобрения типа транспортных средств (ОТТС) до устранения проблем. В ведомстве сообщили о запрете импорта и реализации таких машин на российском рынке.

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