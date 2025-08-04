На складах российских дилеров скопилось много нераспроданных машин

На складах российских автодилеров скопилось большое количество нераспроданной грузовой техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компаний ПЭК и «Транс Порт Терминал».

«На фоне высокого спроса в 2023-2024 годах дистрибьюторы активно закупали технику, в результате чего на складах по всей стране скопилось большое количество стоков, которые сложно реализовать. Компании продают новую технику по цене 6-8 млн рублей - до 28% ниже исходной стоимости», — говорится в совместном сообщении.

До этого автомобильный эксперт Олег Мосеев заявил, что в России во второй половине 2025 года продолжится сокращение дилерских центров из-за их переизбытка.

«Переизбыток дилерских центров у нас в районе 30 процентов, но понятно, что все 30 процентов не закроются. Соответственно, если сокращение в первом полугодии было порядка 7 или 8 процентов, то можно ожидать, что во втором полугодии такая же тенденция продолжится», - сказал он.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.