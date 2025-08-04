Российские военные уничтожили дроны ВСУ в двух районах Ростовской области

Атака беспилотных летательных аппаратов отражена ночью в Тарасовском и Шолоховском районах Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Ночью наши военные отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив беспилотники в Тарасовском и Шолоховском районах. Обошлось без последствий. Люди не пострадали», — сказал он.

3 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Ракитное Белгородской области украинский дрон взорвался на парковке коммерческого объекта.

До этого два российских региона подверглись масштабной атаке украинских беспилотников. В Сочи люди на фоне взрывов и воя сирен прятались в подземных переходах и даже в прачечной. В Адлерском районе Сочи после налета обломки дрона упали на нефтебазе. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тыс. куб. м. Кроме того, были разрушены гаражи. В Воронеже оказались повреждены многоквартирные дома и автомобили. В обоих городах пострадали люди. Всего над российской территорией сбили 93 беспилотника Вооруженных сил Украины.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.