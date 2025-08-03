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На видео попал дагестанский водитель, который мыл машину, не обращая внимания на пожар

В Дагестане сняли на видео мужчину, который мыл Lada на фоне пожара у соседей
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В Каспийске (Дагестан) очевидцы пожара в частном доме сняли на видео мужчину, который на фоне возгорания мыл свой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Помните мемную девочку, которая улыбалась на фоне горящего дома? Забудьте. Потому что этот парень из Дагестана круче: не только не паникует, но еще и занимается полезными делами», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что у места пожара собрались местные жители, также присутствует патрульный экипаж полиции. Через дорогу от очага возгорания мужчина моет из шланга белую Lada Granta, не обращая внимания на происходящее. При этом он тщательно протирает автомобиль тряпкой.

До этого в Краснодарском крае автобус упал в реку на фоне сильного ливня. Всех 25 пассажиров удалось спасти.

Ранее в Башкирии пьяный водитель нарядился в полицейскую форму и пытался уехать от гаишников с помощью запасных ключей.

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