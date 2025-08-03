Водитель в Башкирии нарядился в полицейскую форму и уехал от ДПС с помощью запасных ключей

В Башкирии водитель с признаками опьянения, переодетый в полицейскую форму, уехал от остановивших его сотрудников ДПС, воспользовавшись запасными ключами от машины. Об этом сообщается в Telegram-канале главы ГИБДД Башкортостана Владимира Севастьянова.

Инцидент произошел в селе Уральск. Инспекторы заметили ВАЗ-2107, который вилял по дороге, и потребовали от водителя остановиться.

«Требование полицейских водитель проигнорировал, но вскоре понял, что скрыться ему не удастся и остановился. Как выяснилось, документов на ношение формы у местного жителя не было, и в органах внутренних дел он не служил. К тому же от него исходил запах алкоголя. В салоне автомобиля находился 2-летний ребёнок — его внук», — отмечается в сообщении.

Водитель отказался от освидетельствования на опьянение и во время оформления документов попытался уехать: при нем были запасные ключи от машины. Его догнали и заковали в наручники. В отношении мужчины также составили административный протокол за незаконное ношение полицейской формы.

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