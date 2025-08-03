УАЗ продлил жизнь внедорожнику «Хантер»

Ульяновский автозавод оформил новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на внедорожник «Хантер», что позволит продолжить выпуск модели. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«Ульяновский автозавод оформил новое Одобрение Типа на Хантер. В последние годы прямой потомок УАЗ-469 выпускается как УАЗ-2924, и относится к категории N1G», — отмечается в публикации.

Оформление ОТТС опровергает информацию о том, что «Хантер» могут снять с производства. уточняет «Автопоток». Информация о возможном снятии «Хантера» с выпуска появилась в 2024 году, УАЗ ее опровергал.

Позднее стало известно, что УАЗ приостановит выпуск «Хантера» на три месяца по организационным причинам: его производство выделяют в обособленный участок.

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