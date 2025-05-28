УАЗ приостановил выпуск своего старейшего внедорожника

УАЗ приостановил выпуск внедорожников «Хантер» на три месяца

Ульяновский автозавод приостановил производство своего старейшего внедорожника УАЗ «Хантер». Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«Источник на Ульяновском автозаводе утверждает, что предприятие уже месяц не ведет производство классических внедорожников «Хантер». Причина — организационная: выпуск «Хантеров» выделяют в отдельный участок», — сообщает канал.

Отмечается, что автомобиль не будет производиться еще 2 месяца.

До этого стало известно, что Ульяновский автомобильный завод начал оснащать автомобили семейства СГР двигателями с увеличенным показателем крутящего момента.

Мощность двигателя осталась прежней (112,2 л.с.), при этом величину крутящего момента удалось увеличить со 198 до 213 Нм при 2700 оборотов в минуту. Новый двигатель соответствует экологическому классу «Евро-5» и имеет индекс ЗМЗ-409-055.

Ранее УАЗ отказался от хромированного логотипа.