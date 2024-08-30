Дилеры заявили о прекращении производства старейшего внедорожника UAZ Hunter

Ульяновский автомобильный завод опроверг информацию некоторых дилерских центров, которые заявили о прекращении выпуска внедорожника UAZ Hunter с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает портал drom.ru.

«Информация о прекращении выпуска UAZ Hunter не соответствует действительности. Модель находится в производстве, никаких решений о прекращении сборки не принималось, наоборот, автомобиль будет выпускаться, в том числе в виде спецверсий и с обновлениями, о чем мы обязательно сообщим позже», — заявили порталу на УАЗе.

По данным источника портала, объемы выпуска UAZ Hunter небольшие, и если дилеру отказали в оформлении закупки по текущему плану сборки, он мог подумать, что производство автомобиля прекратили.

До этого вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что стоимость УАЗ «Буханка», которая сегодня доходит до 2 млн рублей, является завышенной относительно его потребительских качеств и низкой надежности. Он добавил, что автомобилисты вынуждены покупать такие машины из-за отсутствия альтернативы в сегменте внедорожников.

По его словам, «Буханка» также не отвечает современным нормам безопасности, требованиям по управляемости и динамике. А прототипы нового УАЗа, обещавшие победу над Land Cruiser Prado, так и остались на бумаге.

Ранее сообщалось, что УАЗ модернизировал выпускаемую более 60 лет «Буханку».