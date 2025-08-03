ДТП парализовало движение на МКАД

На внешней стороне МКАД произошло ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 81 км МКАД (после съезда №82) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что в районе места аварии движение транспорта затруднено на протяжении 1 км и призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 14:25 мск, длина пробки в районе места аварии достигает 1,8 км. Столкновение произошло после развязки с Дмитровским шоссе. Пробка на внешней стороне до места ДТП тянется от пересечения с улицей Молокова. Пользователи сообщают, что столкновение произошло в правом ряду.

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