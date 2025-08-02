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В Москве в массовом ДТП пострадали 6 человек, на место вылетел вертолет

В Москве на Волгоградском проспекте в крупном ДТП пострадали 6 человек
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве произошло крупное ДТП на Волгоградском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Столкнулись три машины, из них одна перевернулась. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе пешеход. На место прибыл санитарный вертолет — он заберет доставит в больницу», — говорится в публикации.

По данным канала, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что в Москве на Вильнюсской улице машина перевернулась на проезжей части.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что после кульбита автомобиль приземлился на крышу. Возле дороги также стоит черная машина, которая в момент столкновения вылетела с проезжей части. На фотографии также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее в Москве самокатчик сделал сальто в ДТП и попал на видео.

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