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Около 1,4 тысячи авто находятся в пробке на Крымском мосту

В очередях на Крымском мосту находятся 1400 автомобилей
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Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту в очереди находятся 1,4 тыс. автомобилей, которые ожидают проезда. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«08:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Время ожидания около четырех часов.

В очереди со стороны Керчи находится 30 транспортных средств.

В 2:00 мск с обеих сторон Крымского моста не было очередей.

По состоянию на 9:00 мск 2 августа в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 1930 транспортных средств.

Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал туристам при путешествии в Крым по возможности выбирать менее загруженные ночные и утренние часы для проезда по Крымскому мосту, а также рассмотреть альтернативные маршруты проезда.

Там также посоветовали уделить внимание обеспечению необходимым запасом воды, продуктов питания, медикаментов и топлива.

Ранее пробка в 10 километров образовалась при въезде на Амурский мост.

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