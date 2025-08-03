Около 1,4 тысячи авто находятся в пробке на Крымском мосту

На Крымском мосту в очереди находятся 1,4 тыс. автомобилей, которые ожидают проезда. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».
«08:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Время ожидания около четырех часов.
В очереди со стороны Керчи находится 30 транспортных средств.
В 2:00 мск с обеих сторон Крымского моста не было очередей.
По состоянию на 9:00 мск 2 августа в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 1930 транспортных средств.
Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал туристам при путешествии в Крым по возможности выбирать менее загруженные ночные и утренние часы для проезда по Крымскому мосту, а также рассмотреть альтернативные маршруты проезда.
Там также посоветовали уделить внимание обеспечению необходимым запасом воды, продуктов питания, медикаментов и топлива.
Ранее пробка в 10 километров образовалась при въезде на Амурский мост.