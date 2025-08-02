«С утра я употреблял»: в Москве арестовали водителя Audi, сбившего женщину

Водитель, сбивший в Москве женщину, признался, что пил спиртное утром

В Москве суд арестовал водителя Audi А6, который сбил женщину в Ясенево. Об этом сообщает столичная прокуратура.

«С утра я употреблял спиртные напитки […] как было совершено ДТП я не помню из-за алкогольного опьянения», — заявил подсудимый.

В качестве меры пресечения суд выбрал заключение под стражу. Подсудимый же настаивал на иной мере пресечения. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

1 августа сообщалось, что в Москве на Вильнюсской улице машина перевернулась на проезжей части.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что после кульбита автомобиль приземлился на крышу. Возле дороги также стоит черная машина, которая в момент столкновения вылетела с проезжей части. На фотографии также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

В результате полученных травм не выжила женщина-пешеход 1949 г.р., которая переходила дорогу.

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