Подросток в шлеме из арбуза прокатился по Краснодару и попал на видео

На видео попал краснодарец, который прокатился по городу в шлеме из арбуза

В Краснодаре молодой человек прокатился по городу в шлеме из арбуза. Об этом пишет Telegram-канал «Краснодар и край».

«Зумер со шлемом из арбуза колёсит на велосипеде по дорогам Краснодара. А это безопасно?», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как велосипедист едет в необычном шлеме с прорезью для глаз и рта. В какой-то момент он пытается исполнить трюк прямо во время движения.

До этого в Новосибирске подростки прогулялись по арке Бугринского моста. Ее высота составляет 85 метров от основания до наивысшей точки, а общая высота конструкции над уровнем воды — 92 метра.

На размещенных кадрах видно, как подростки гуляют по мосту и смотрят на закат.

Ранее в Челябинске на видео попало, как мужчины толпой напали на водителя.