«Слабоумие и отвага»: подростки на видео прогулялись по арке Бугринского моста

Подростки прогулялись по арке Бугринского моста высотой 85 метров и попали на видео

В Новосибирске подростки прогулялись по арке Бугринского моста. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Инцидент Новосибирск».

«Слабоумие и отвага. Подростки ради красивого видео решили прогуляться прямо по арке Бугринского моста в Новосибирске. Высота арки составляет 85 метров от основания до наивысшей точки, а общая высота конструкции над уровнем воды — 92 метра. Не повторять, опасно для жизни!», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как подростки гуляют по мосту и смотрят на закат.

До этого ожидание в пробке к Крымскому мосту увеличилось до пяти часов.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2000 транспортных средств. Время ожидания около пяти часов», — передает Telegram-канал, отслеживающий оперативную ситуацию на мосту.

При этом в пробке со стороны Керчи застряли 720 транспортных средств. Водителям приходится ждать очереди порядка трех часов.

Ранее момент жесткого ДТП с фурой и лесовозом в Ленобласти попал на видео.