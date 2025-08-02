«Острые ощущения»: любитель голой езды на велосипеде попал на видео

В Краснодаре полиция задержала любителя голой езды. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

«Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму задержан 44-летний краснодарец, который в обнаженном виде устраивал велопробеги по краевому центру, чем шокировал граждан. Свой поступок он объяснил желанием получить острые ощущения», — говорится в публикации.

Мужчина оказался приверженцем альтернативных духовных практик и религиозных течений. Его привлекли к административной ответственности.

До этого в Крыму голый мужчина прошелся по проезжей части.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как полностью обнаженный человек идет по дороге в необорудованном для пешеходов месте. При этом рядом с ним проезжают машины. На записи также слышно, как люди смеются над внешним видом мужчины.

Ранее в Москве на видео сняли мужчину в леопарде, но без трусов.