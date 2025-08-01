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В Москве на видео сняли мужчину в леопарде, но без трусов

Москвич прошелся по парковке в леопарде, но без трусов, и попал на видео
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В Москве мужчина без трусов прошелся по парковке, прикрываясь леопардовым покрывалом. Ролик опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Что за Царица», — говорится в публикации.

Очевидцы сняли мужчину на камеру. На кадрах видно, что москвич идет голым, но прикрывается покрывалом и сумкой. При этом мужчина обругал матом автора видео и затем ушел.

До этого в Крыму голый мужчина прошелся по проезжей части.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как полностью обнаженный человек идет по дороге в необорудованном для пешеходов месте. При этом рядом с ним проезжают машины. На записи также слышно, как люди смеются над внешним видом мужчины.

Ранее курьер уронил девушку в лужу на глазах москвичей, и это сняли на видео.

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