Пробка в 10 километров образовалась при въезде на Амурский мост

При въезде на Амурский мост образовалась пробка в 10 километров

При въезде на Амурский мост образовалась пробка длиной более 10 километров. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

«Пробка длиной больше 10 километров образовалась при въезде на Амурский мост. Водители уже полтора часа пытаются добраться до Хабаровска. На дороге — машины ДПС и краны: пускают по очереди, только по одной полосе. Когда движение станет свободным, пока неясно», — говорится в публикации.

До этого ожидание в пробке к Крымскому мосту увеличилось до пяти часов.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2000 транспортных средств. Время ожидания около пяти часов», — говорится в публикации Telegram-канала, отслеживающего оперативную ситуацию на мосту.

При этом в пробке со стороны Керчи застряли 720 транспортных средств. Водителям приходится ждать очереди порядка трех часов.

Ранее подростки на видео прогулялись по арке Бугринского моста.