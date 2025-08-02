На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пробка в 10 километров образовалась при въезде на Амурский мост

При въезде на Амурский мост образовалась пробка в 10 километров
true
true
true
close
Telegram-канал «Amur Mash»

При въезде на Амурский мост образовалась пробка длиной более 10 километров. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

«Пробка длиной больше 10 километров образовалась при въезде на Амурский мост. Водители уже полтора часа пытаются добраться до Хабаровска. На дороге — машины ДПС и краны: пускают по очереди, только по одной полосе. Когда движение станет свободным, пока неясно», — говорится в публикации.

До этого ожидание в пробке к Крымскому мосту увеличилось до пяти часов.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2000 транспортных средств. Время ожидания около пяти часов», — говорится в публикации Telegram-канала, отслеживающего оперативную ситуацию на мосту.

При этом в пробке со стороны Керчи застряли 720 транспортных средств. Водителям приходится ждать очереди порядка трех часов.

Ранее подростки на видео прогулялись по арке Бугринского моста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами