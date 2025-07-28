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Кроссовер Haval M6 начали сваривать и окрашивать в Калуге

В Калуге начался выпуск кроссоверов Haval M6 со сваркой и окраской
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Great Wall Motor

На заводе в технопарке «Росва» под Калугой началось производство кроссоверов Haval M6 по полному циклу, со сваркой и окраской кузова. Об этом сообщила компания «Автомобильные технологии» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Благодаря концептуальному проектированию и модификации конвейерных систем удалось в кратчайшие сроки наладить производство Haval M6 по полному циклу. Был разработан и внедрен аналог системы управления потоком, сформирована и адаптирована под серийное производство компонентная база», — отмечается в сообщении.

Также компания нашла нового поставщика материалов для антикоррозийной защиты и окраски кузова, включая катафорезный грунт, базовый слой краски, лак, антигравийные и герметизирующие мастики. В рамках подготовки производства под новую модель был адаптирован конвейер, перенастроены стенды в зоне проверки качества.

Ранее были названы три минуса китайского кроссовера Geely Coolray.

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