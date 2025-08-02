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На границе России и Грузии выстроилась огромная пробка из машин

На Военно-Грузинской дороге выстроилась пробка из машин на несколько километров
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Длинная пробка образовалась на Военно-Грузинской дороге, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Очевидцы рассказали, что автомобильная очередь до контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» растянулась на более чем пять километров.

«Жара, условий нет, с детьми стоять невозможно. И никто это не регулирует», — рассказал собеседник канала.

Люди, стоящие в пробке, также жалуются на тех водителей, которые объезжают машины по встречной полосе, тем самым увеличивая время пребывания в очереди для других.

21 июля на КПП «Верхний Ларс» также скопилась очередь из машин: движение через пункт пропуска приостанавливали. Тогда более 3 тысяч легковых машин и грузовиков ожидали открытия дороги, которую закрыли для всех видов транспорта.

Военно-Грузинская дорога — единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево задержали рейсы из-за ограничительных мер, введенных Минобороны РФ.

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