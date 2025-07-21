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На российско-грузинской границе приостановили движение транспорта

МЧС: Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за угрозы схода селей
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Более 3 тыс. легковых машин и грузовиков ожидают открытия Военно-Грузинской дороги, которую в ночь на 21 июля закрыли для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Северной Осетии.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с угрозой схода селей на территории Грузии. Из-за невозможности обеспечения безопасного проезда запрещено движение всех видов транспорта на участке Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России с 01:30 мск, 21 июля, до особого распоряжения.

По данным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди на проезд через пункт пропуска «Верхний Ларс» зарегистрированы 3 тыс. 44 большегруза.

Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе также приостанавливали в апреле этого года.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Ранее аэропорт Петербурга принял более 20 рейсов после ограничений в аэропортах Москвы.

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