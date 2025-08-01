В Москве закроют Садовое кольцо

В Москве временно закроют для проезда Садовое кольцо 2-3 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Обращаем внимание, что также будет временно закрыт подъезд к ряду объектов в районе Садового кольца. Нельзя будет подъехать к: ЦПКиО им. М. Горького со стороны улицы Крымский Вал; ТЦ «Атриум»; Курскому вокзалу; Театру Сатиры со стороны улицы Большая Садовая; ТЦ «Смоленский Пассаж» со стороны Смоленской площади; ТРЦ «Павелецкая Плаза»», — говорится в публикации.

Также сообщается, что 2 августа с 6.00 часов до 13.00 часов будет ограничено движение по улице Ильинка от Новой площади до дома 5 на Красной площади. С 17:00 часов до окончания мероприятий по Зубовской улице, по Большой Пироговской улице. С 20:30 часов 2 августа до 1:00 часов 3 августа по Садовому кольцу, по Зубовской улице.

Ранее в Москве парализовало движение из-за перекрытия дорог.