Госавтоинспекция Москвы напомнила о перекрытиях улиц 2 и 3 августа

В Москве 2 и 3 августа из-за проведения велофестиваля будет перекрыто движение транспорта на ряде центральных улиц. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции столицы.

Так, 2 августа с 6.00 часов до 13.00 часов будет ограничено движение по улице Ильинка от Новой площади до дома 5 на Красной площади. С 17:00 часов до окончания мероприятий по Зубовской улице, по Большой Пироговской улице. С 20:30 часов 2 августа до 01:00 часов 3 августа по Садовому кольцу, по Зубовской улице.

В Госавтоинспекции Москвы призвали водителей заранее выбирать маршруты движения в городе 2 и 3 августа.

До этого дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.

«Так случилось с владельцем машины, который регулярно парковался под запрещающими знаками. За нарушения он получил 26 штрафов от МАДИ, но не оплатил их в установленный срок — 60 дней. Судебные приставы арестовали автомобиль и отправили на спецстоянку. Чтобы вернуть машину, нарушителю нужно заплатить 73 тыс. рублей долга», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что для москвичей устроили парад исторических трамваев.