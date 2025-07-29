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В Москве парализовало движение из-за перекрытия дорог

В центре Москвы парализовало движение из-за перекрытия проезда
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В центре Москвы парализовало движение из-за перекрытия дорог. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«На Тверской из-за временного перекрытия движения пробка, кроме того, пробки еще и на всех близлежащих бульварах», — говорится в публикации.

На картах видно, что в центре столицы движение оказалось сильно затруднено. Водители сообщают, что они стоят в пробке уже полчаса.

До этого в Москве перекрыли движение автотранспорта сразу на двух шоссе.

«Движение временно закрыто: на Ленинградском шоссе от МКАД; на Тверской улице; на Волоколамском шоссе по направлению в центр перед пересечением с Ленинградским шоссе», — говорилось в публикации столичного Дептранса.

В ведомстве посоветовали заранее планировать маршрут. Однако спустя менее 10 минут Дептранс сообщил, что движение удалось восстановить.

Ранее более 1000 автомобилей застряли на Крымском мосту.

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