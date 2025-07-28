Видео: самарец жестко избил женщину на остановке и швырнул детскую коляску на дорогу

В Самаре мужчина жестко избил свою жену на глазах пассажиров

В Самаре мужчина избил свою жену на автобусной остановке. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Нанес многочисленные удары жене (по лицу, животу). Детскую коляску швырнул на проезжую часть. Использовал нецензурную брань в присутствии людей», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина ударяет женщину, стоящую на остановке, по лицу, при этом на руках у самарки находиться ребенок. Женщина пытается уйти, но нарушитель берет коляску и следует за ней. Далее на записи слышно, как мужчина угрожает очевидцам, которые хотят вызвать сотрудников правоохранительных органов.

По информации канала, на угрозы вызова правоохранителей самарец также реагировал насмешками.

До этого в городе Артеме Приморского края мужчины устроили драку и помяли припаркованный автомобиль. В настоящее время владельца иномарки ищет нарушителей, которые помяли ее машину.

Ранее массовая драка екатеринбуржцев на парковке попала на видео.