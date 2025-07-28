На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Видео: самарец жестко избил женщину на остановке и швырнул детскую коляску на дорогу

В Самаре мужчина жестко избил свою жену на глазах пассажиров
true
true
true

В Самаре мужчина избил свою жену на автобусной остановке. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Нанес многочисленные удары жене (по лицу, животу). Детскую коляску швырнул на проезжую часть. Использовал нецензурную брань в присутствии людей», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина ударяет женщину, стоящую на остановке, по лицу, при этом на руках у самарки находиться ребенок. Женщина пытается уйти, но нарушитель берет коляску и следует за ней. Далее на записи слышно, как мужчина угрожает очевидцам, которые хотят вызвать сотрудников правоохранительных органов.

По информации канала, на угрозы вызова правоохранителей самарец также реагировал насмешками.

До этого в городе Артеме Приморского края мужчины устроили драку и помяли припаркованный автомобиль. В настоящее время владельца иномарки ищет нарушителей, которые помяли ее машину.

Ранее массовая драка екатеринбуржцев на парковке попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами