Убытки «КамАЗа» составили 20,8 млрд рублей

За первое полугодие чистый убыток крупнейшего производителя грузовиков «КамАЗ» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил 20,8 млрд рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.

По итогам отчетного периода, выручка компании снизилась на 18,4%, то есть до 127,6 млрд рублей. Валовая прибыль при этом упала почти в 4 раза — до 2,9 млрд рублей. Убыток от продаж подскочил до 9,4 млрд рублей (против 697,2 млн рублей убытка в начале 2024 года).

До этого популярные грузовики Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak в России признали опасными для жизни водителей и пассажиров из-за серьезных нарушений безопасности. Росстандарт отозвал ОТТС для целого ряда моделей данных марок. По словам автоэкспертов, решение ведомства — шанс для «КамАЗа» прийти в себя на фоне многочисленных проблем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что «КамАЗ» займет место запрещенных грузовиков в РФ.