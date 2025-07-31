Передышка для «КамАЗа»: почему в России запретили машины четырех китайских брендов

Популярные грузовики Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak в России признали опасными для жизни водителей и пассажиров из-за серьезных нарушений безопасности. Росстандарт отозвал ОТТС для целого ряда моделей данных марок. По словам автоэкспертов, решение ведомства — шанс для «КамАЗа» прийти в себя на фоне многочисленных проблем.

Росстандарт запретил импорт и продажу в РФ грузовиков китайских марок Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, которые конкурируют с отечественным «КамАЗом». Причина — серьезные нарушения требований безопасности, которые сильно повышают риск попасть в ДТП.

«Причиной принятия Росстандартом данного решения являются выявленные <...> нарушения обязательных требований, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Запрет распространяется на тяжелые грузовики Dongfeng (DFH4180), Foton (BJ4189), FAW (CA4250, CA4180), Sitrak (ZZHS), а также шасси Foton типа M4L.

Помимо них, под ограничения попали грузовики Dongfeng типа DFH5200B, Foton типа H5 и FAW типа JH6-B 8X4. Документы на них были выданы в других странах ЕАЭС.

У грузовиков выявили нарушения требований к эффективности тормозной системы, уровню шума, идентификации органов управления и устройству экстренного вызова оперативных служб.

Также были зафиксированы многочисленные нарушения, связанные с документами. В частности, проблемы возникли по части установки ремней безопасности, рулевого управления, выбросов, содержания вредных веществ внутри грузовика и т.д.

«Выпуск в обращение таких транспортных средств на территории РФ запрещен <...> В настоящее время все представительства уже уведомили Росстандарт о том, что приостановили реализацию продукции, в отношении которой выявлены нарушения», — передает ведомство.

Китайские бренды грузовиков уже приступили к решению проблемы. Но на данный момент неизвестно, какое число автомобилей затронул запрет Росстандарта. Перечни конкретных VIN-номеров определят представители компаний. Устранение нарушений для владельцев грузовиков будет бесплатным.

Тяжелые последствия

Автобренд Sitrak (второй по популярности бренд грузовиков в России после «КамАЗа», принадлежит крупному китайскому концерну Sinotruk Group, который также владеет грузовой маркой Howo. Дистрибьютором обоих брендов в России выступает ООО «Синотрак Рус».) наряду с другими китайскими марками долгое время нарушал российские законы, заявил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Sitrak явно нарушала российское законодательство и до этого совершенно не собиралась выполнять требования отзывной кампании. Сейчас они столкнулись и с отзывом, и с приостановкой ОТТС. Надеемся на применение штрафов. Остальные китайские марки также сертифицировали одни автомобили, а поставляли другие, которые были на складе», — заявил Шапарин.

По итогам исследования НАС (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), в России зафиксированы 422 аварии с грузовиками и шасси Sitrak и Howo, которые подлежали отзыву (более 2 тыс. автомобилей), но продолжили ездить по дорогам. Во всех случаях водитель и пассажиры подвергались высокому риску получить травмы.

«Сотрудниками ГИБДД были зафиксированы 371 авария с повреждениями данных грузовиков средней тяжести, 51 ДТП с тяжелыми повреждениями данных грузовиков, пять ДТП, в том числе лобовые столкновения, перевороты транспортных средств», — заявили в НАС.

Главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков в беседе с «Газетой.Ru» также отметил, что запрет китайских грузовиков последовал после неоднократных попыток «мухлевать».

«Производители китайских грузовиков и их импортеры действительно немного шалят. И есть очевидные факты, когда в продажу поступают машине не совсем те, которые сертифицируются: что-то уплывает по качеству, где-то случайно, а где-то намеренно. И есть вещи, на которые нельзя закрывать глаза», — отметил эксперт.

Например, китайские тормозные системы для грузовиков порой с трудом проходят сертификационные требования РФ. По словам Кадакова, подобные проблемы ведут к тяжелым последствиям.

«Если брать самосвалы, то они зачастую ездят перегруженными в полтора-два раза. Поэтому получаем результат — В ДТП китайский грузовик собирает десяток «легковушек», — пояснил он.

Передышка для «КамАЗа»

В Национальном автомобильном союзе считают, что ситуация с китайскими грузовиками должна помочь «КамАЗу».

«Это решение помогает «КамАЗу», потому что затоваренность огромная, а автоконцерны переходят на четырехдневную рабочую неделю. Это болезненный удар. Временное прекращение поставок китайских автомобилей станет передышкой для «КамАЗа», — пояснил Шапарин.

По его словам, запрет на китайские авто ударит по строителям, лизинговым компаниям и банкам. Эти компании уже потратили средства на большие объемы грузовиков, которые нельзя продать, зарегистрировать и сдать в лизинг, говорит правозащитник.

«Собственники этих автомобилей столкнутся с тем, что у них будут аннулированы электронные ПТС. Регистрационные действия с такими автомобилями совершить будет невозможно», — добавил Шапарин.

Директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что ущерб для китайских производителей от действий Росстандарта при этом будет незначительным, поскольку рынок РФ не для них не в приоритете . Отношение к продукции брендов из КНР среди россиян также не изменится, поскольку она всегда считалась проблемной.

«Китайские грузовики и так имеют неоднозначную репутацию у российских водителей: несмотря на ценовую доступность, у них есть ряд проблем (качество сборки, сервисное обслуживание и т.д.)», — отметил он.

При этом Бабанский считает, что запрет на китайские грузовики — часть глобальной тенденции.

«Мы видим, что протекционизм является глобальной тенденцией. Поэтому логично, что в сложные времена правительство поддерживает отечественных производителей», — говорит эксперт.

Кадаков же отмечает, что действия Росстандарта едва ли можно считать гонениями.

«Сейчас высказываются мнения о том, что против китайских брендов идут целенаправленные действия, гонения. Но оснований не доверять Росстандарту нет», — резюмировал он.