ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД столкнулись три машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 47 км МКАД (в районе съезда №48) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение автомобилей в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что на 25-м км МКАД самосвал спровоцировал ДТП.

«25-й километр, внутренняя сторона МКАД. Ну как всегда, у нас стоит самосвал, полностью все перекрыто. До этого две фуры и каршеринг, так что, ребята, крепитесь, кто едет в эту сторону. Полностью разнес. <…> проскочил, пролетел через все, что можно и вот он стоит, красавчик, молодец, специалист», — рассказала очевидица.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоит большегруз, при этом рядом лежат разбитые дорожные ограждения.

Ранее в Крыму на видео попало, как мотоцикл на скорости врезался в Lada.